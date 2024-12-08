Üye Girişi
Haberler
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

 Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

En çok bu görüntü Esad'ı üzecek! Putin, yeni Suriye'ye çabuk alıştı

 Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Kaybeden sadece Esad olmadı! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Yalova'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da yaşayan Suriyeliler, muhaliflerin başkent Şam'a girmesi ile birlikte Baas rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriye bayrakları taşındı ve müzik eşliğinde kutlamalar yapıldı.

Yalova'da yaşayan Suriyeliler, muhaliflerin başkent Şam'a girmesi ile Baas rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından kent merkezinde araçlarıyla tur atan Suriyeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama yaptı. Ellerinde Türk ve Suriye bayrakları taşıyan grup, müzik eşliğinde Şam yönetiminin düşüşünü kutladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi
img

Muhaliflerin ünlü lideri sözünü tuttu! Esad'ın gitmesiyle tarihi yere akın ettiler
img

Dilek İmamoğlu'nun görüntüleri Gökçek'i rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.