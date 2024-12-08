Yalova'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Kutladı

Yalova'da yaşayan Suriyeliler, muhaliflerin başkent Şam'a girmesi ile Baas rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından kent merkezinde araçlarıyla tur atan Suriyeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama yaptı. Ellerinde Türk ve Suriye bayrakları taşıyan grup, müzik eşliğinde Şam yönetiminin düşüşünü kutladı. - YALOVA