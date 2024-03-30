Yalova'da Şaşırtan Görüntü: Kadın Kafasına Karton Kutu Geçirerek Sokaklarda Dolaştı

Yalova'da bir kadın kafasına karton kutu geçirerek herkesin şaşkın bakışları arasında sokaklarda dolaştı.

Yalova'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şaşkınlık oluşturdu. Görüntülerde, Yalova Kumaş Pazarı içinden yürüyerek geçen bir kadının kafasına karton kutu geçirdiği görüldü. Pazar içinde şaşkın bakışlar içinde geçen genç kadın daha sonra Cengiz Koçal Caddesi'ne çıktı ve yürümeye devam etti.

Görenlerin dönüp bir daha baktığı kadın, daha sonra gözlerden kayboldu. Kadının neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu. - YALOVA