Yalova'da Lise Öğrencilerine Yapay Zeka Eğitimi Başladı

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Yalova'da Lise Öğrencilerine Yapay Zeka Eğitimi Başladı
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Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yapay zeka atölyeleri, lise öğrencilerine yönelik gerçekleştiriliyor. Eğitimler, yapay zeka kavramına farkındalık kazandırmayı ve çevresel sorunları çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yalova'da lise öğrencilerine yapay zeka eğitimi

YALOVA - Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ortaöğretimde Etkinlik Temelli Yapay Zeka Atölyeleri ve Yeşil Teknoloji ile Çevre Eğitimi" adlı proje çerçevesinde lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Yalova Şaban Temüge Uygulama Oteli'nde gerçekleşecek eğitimler başladı. Proje ile öğrencilere yapay zeka kavramı hakkında farkındalık kazandırmak ve bu teknolojileri hem eğitim hayatlarında hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmede etkin şekilde kullanmalarını sağlamak amaçlanıyor. Bunun yanı sıra doğa temelli çalışmalarla çevresel farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Toplam 5 gün sürecek etkinliklerde yapay zeka okuryazarlığı, blok tabanlı uygulamalar, yapay öğrenme ve makine öğrenimi girişleri, çevresel veri analizi, bitki ve ağaç tanıma, biyoçeşitlilik haritalama gibi konular ele alınıyor. Projede 25 farklı yapay zeka atölyesi ile 6 doğa temelli yeşil teknoloji etkinliği yer alıyor. Proje çerçevesinde 3 doğa gezisi de gerçekleştirilecek.

Yalova genelinde yer alan resmi ve özel liselerde öğrenim gören, toplam 40 öğrenci projede yer alıyor. Projede 1 yürütücü, 3 uzman, 7 eğitmen, 5 rehber öğretmenden oluşan uzman bir ekip görev yapıyor.

Eğitimlerle öğrencilerin temel seviyede yapay zeka teknolojisi okuryazarı olması, teknolojik araçları çevresel farkındalıkla birlikte etkili kullanabilmeleri, doğayla teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrayarak sürdürülebilirlik bilinci kazanmaları da hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Yerel
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