Yalova'da jandarmanın kuruluş yıldönümünde şehitler anıldı

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Yalova'da jandarmanın kuruluş yıldönümünde şehitler anıldı Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitliklerde törenler düzenlendi.

Yalova'da jandarmanın kuruluş yıldönümünde şehitler anıldı

YALOVA - Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitliklerde törenler düzenlendi.

Jandarmanın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ilk program Yalova Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından ise şehitler için dua okundu. Programa katılan Vali Yardımcısı Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik sonrasında şehitlerin mezarların karanfil bıraktı.

Daha sonra ise Yalova Polis Şehitliği'nde bir tören düzenlendi. Burada da duaların okundu ve şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Öte yandan şehitler için Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Yerel
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