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Yalova'da 20 Polis Gemi Adamı Eğitimi Sertifika Töreni Düzenlendi

Yalova'da 20 Polis Gemi Adamı Eğitimi Sertifika Töreni Düzenlendi
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Yalova'da 45 günlük gemi adamı branş eğitimini başarıyla tamamlayan 20 polis kursiyere sertifikaları verildi. Eğitimde denizcilik, güvenlik ve yüzme gibi birçok konuda zorlu bir eğitim süreci geçirildi.

Yalova'ya Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve zorlu geçen 45 günlük gemi adamı branş eğitimini başarıyla tamamlayan 20 polis kursiyere sertifikaları verildi.

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 2024 yılı 9. Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni gerçekleştirildi. Polisler kurs boyunca temel denizcilik, deniz mevzuatı, deniz emniyeti ve gemi güvenlik emniyeti, harita bilgisi, denizde haberleşme gibi teorik eğitimlerin yanı sıra yüzme, boğulan kişiye müdahale, makine ve elektrik uygulamaları ile gemi sevk ve idaresi gibi birçok uygulama alanında zorlu bir eğitime tabi tutuldular. Eğitimlerini tamamlayan 20 polis, Türkiye'nin çeşitli illerindeki deniz limanı şube müdürlüklerinde görev yapacak.

Törende dereceye giren kursiyerlere sertifikalarını veren ve bir konuşma yapan Vali Hülya Kaya, Yalova'nın Türkiye'de gemi adamı branş eğitimlerinin gerçekleştirildiği 3 ilden birisi olduğunu ifade etti. Kaya, Yalova'nın bu kursu yapabilecek yeterlilikte donanım ve personele sahip olduğuna da vurgu yaptı.

Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün 7 büro amirliği, 21 personel, 5 deniz aracı, 3 kara taşıtı, sualtı robotu, kurtarma robotu ve gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hem Yalova hem de Sualtı Grup Amirliği vasıtasıyla bölge illerde hizmet verdiğini söyledi. 45 günlük eğitimde bahseden Bitirik, eğitimlerin artan kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi ve mavi vatanda daha aktif görev alınabilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Yalova Deniz Liman Şube Müdürü Başkomiser Gökhan Çağlardere de Yalova, Çanakkale ve Samsun illerinde düzenlenen branş eğitimiyle donanımlı gemi adamları yetiştirdiklerini ifade etti. Kursiyerler ise zorlu bir eğitimi tamamlamaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Törene İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın da katıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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