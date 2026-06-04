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Arızalanan otomobil, Yalova-Bursa karayolunu kitledi

Arızalanan otomobil, Yalova-Bursa karayolunu kitledi
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Yalova-Bursa karayolunda asfalt çalışmaları nedeniyle tek şerit sağlanan trafik, arızalanan bir otomobil yüzünden durma noktasına geldi. Bursa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yalova-Bursa karayolunda devam eden asfalt çalışmaları sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, arızalanan bir otomobille durma noktasına geldi. Bursa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yalova-Bursa karayolunda bir süredir sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde olan bir otomobil, Süpürgelik mevkii yakınlarında arızalanarak yolda kaldı.

Karşı yönden araç geçişlerinin devam etmesi ve yolun tek şerit olarak kullanılması sebebiyle de arızalanan aracın arkasında bulunan sürücüler sollama yapamadı. Kısa sürede Bursa istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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