Yalova Altınova'da şehitler için mevlit okutuldu - Haberler

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Yalova Altınova'da şehitler için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova Altınova'da şehitler için mevlit okutuldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde şehit olan güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde şehit olan güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.

Altınova Belediyesi tarafından Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde gerçekleşen program öncesi tüm şehitler için sela okundu. Ardından İlçe Müftülüğü Din Görevlilerince Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. İlahilerin de okunduğu programda dualar da edildi.

Vatandaş büyük katılım sağladığı mevlide Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, belediye meclis üyeleri Birol Bayram, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav, daire amirleri katıldı.

Mevlitten sonra kılınan namazın ardından vatandaşlara helva ikramı yapıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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