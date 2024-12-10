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Yalçın Topçu: Türkiye Sınırlarındaki Terör Devletine İzin Vermeyecek

Yalçın Topçu: Türkiye Sınırlarındaki Terör Devletine İzin Vermeyecek
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin sınırlarına yakın bir 'terör devleti' kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini belirtti. Esad'ın Suriye'deki zulmünü eleştiren Topçu, barış ve esenliğin hakim olduğu bir dünya arzusu ile konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye, onlara unuttuklarını hatırlatıp bugün de cetvelle bir harita çizemeyeceklerini ve sınırlarımızın dibinde bir 'terör devleti' kuramayacaklarını Türk samimiyeti ile her alanda hatırlatır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın ülkesini terk etmesi ve muhalif güçlerin Şam'a girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Topçu, Esad'ın parçaladığı ülkesinden servetiyle beraber kaçtığını belirterek, "Kardeşlerimizin ülkesi komşumuz Suriye'de 'Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz' zihniyetindeki 61 yıllık zulüm iktidarı, döktüğü kanda boğuldu. Rus'a ve Fars'a dayanıp halkına kan kusturan zalimin oğlu, 'İngiliz vatandaşı Sahra Gülü Esma'nın' kocası 'Kifayetsiz Muhteris' Beşşar Esad, parçaladığı vatanından serveti ile birlikte kaçtı. 13 kara yılın ardından Suriyeli kardeşlerimiz 2025 yılına sayılı günlerin kaldığı bu günlerin bitiminde, birliğin, barışın, refahın, hoşgörü ve esenliğin, hakim olduğu yurtlarına ve yuvalarına kavuşurlar inşallah" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sınırlarımızın dibinde bir 'Terör Devleti' kuramayacaklarını Türk samimiyeti ile her alanda hatırlatır"

Topçu, Esad'ın PKK/YPG'ye Suriye topraklarında 'terör devleti' kurması için zemin hazırladığını belirterek, "Tiranlar, bölücü örgütler ve sahipleri Suriye üzerindeki hesaplarını yaparken önce mazlumların sahibi Allah'ı sonra da Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olan bir ülkedir. Türkiye de onlara isterlerse sahada isterlerse masada görüşerek, unuttuklarını hatırlatıp, bizsiz bizim gönül coğrafyamızda keyiflerine göre dün yaptıkları gibi bu gün de cetvelle bir harita çizemeyeceklerini ve sınırlarımızın dibinde bir 'terör devleti' kuramayacaklarını Türk samimiyeti ile her alanda hatırlatır" açıklamasında bulundu.

"Sahadaki aktörlerin tamamı gereğini yapmazsa Türkiye Halep Oradaysa Arşın Burada' der"

Topçu, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve dirliği, istiklali ve istikbali gözetilerek, 'Suriye Suriyelilerindir' hassasiyetinde bağlı kalmadığını dile getirerek, "Sahadaki aktörlerin tamamı gereğini yapmayıp Türkiye'nin söylediklerine kulak asmayıp, 'Çüş dedikçe parmak üzümüne gitmek' gibi bir yolu seçerlerse; NATO'da müttefik oldukları ve 3. güçlü ordusuna sahip, Kore'de asker arkadaşlığı yaptıkları Türkiye'nin yerine, kurup besledikleri sahibi oldukları çeşitli 'terör örgütleri' ile 'düşüp kalkmaya' devam ederlerse, Türkiye de 'Halep oradaysa arşın burada' der" ifadelerine yer verdi.

Topçu açıklamasının sonunda barışın ve esenliğin hakim olacağı, işgal ve soykırım suçlularından hesap sorulacağı, Gazzeli, Doğu Türkistanlı, Arakanlı, Keşmirli, Kırımlı, Iraklı, Suriyeli, Sudanlı, Somalili masumların haklarını alınacağı bir dünya oluşmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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