Yakutiye Kent Meydanı'nda "Okul öncesi etkinlikleri" programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul iş birliğini güçlendirmek amacıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen "Okul Öncesi Etkinlikleri" İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yakutiye Kent Meydanı'nda festival havasında gerçekleştirilen etkinliklerde; çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı atölye çalışmaları yapıldı.

Çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri, çocukların merak duygularını besleyen ve keşfetmelerini sağlayan çeşitli bilim atölyelerinin kurulduğu Yakutiye Kent Meydanı'nda veli seminerleri ile de velilere, çocukların bu dönemdeki eğitimlerinin önemi ve nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgiler sunuldu.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Okul öncesi eğitim, evlatlarımızın gelecekteki başarılarının temel taşını oluşturan, kritik bir öneme sahip bir dönemdir. Çocuklarımızı ne kadar erken yaşta eğitim sistemimize dahil edersek, o kadar sağlam adımlarla geleceğe yürümelerini sağlayabiliriz. Her bir çocuğumuzun, potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesi için bu ilk adımlar hayati önemdedir. Eğitimde sağlam bir temel atmanın, ülkemizin geleceği için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugün burada atılan her adım, gelecekte filizlenecek başarıların habercisidir. Bu nedenle, okul öncesi eğitim programlarımızı güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın aydınlık yarınları, bugünkü adımlarımızla şekillenecektir." ifadelerini kullandı. - ERZURUM