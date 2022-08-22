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Yakılan çöp rüzgarın etkisiyle otomobil lastiklerine sıçradı

Yerel Haberler

Yakılan çöp rüzgarın etkisiyle otomobil lastiklerine sıçradı Sinop'ta sanayi esnafı biriken çöpleri yakmak isterken rüzgar yön değiştirdi, alevler çöpün yanındaki araç lastiklerine sıçradı.

Yakılan çöp rüzgarın etkisiyle otomobil lastiklerine sıçradı

SİNOP - Sinop'ta sanayi esnafı biriken çöpleri yakmak isterken rüzgar yön değiştirdi, alevler çöpün yanındaki araç lastiklerine sıçradı.

Yangın, Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi esnafı bölgede biriken çöpleri yakmak istedi. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle yön değiştiren alevler çöplüğün kenarındaki araç lastiklerine sıçramasıyla paniğe neden oldu. Durumu itfaiyeye bildirilmesi üzerine Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kısa sürede müdahale etti.

Yangını gören Erdoğan Yalçın, "Vatandaş 3-4 çuval malzemem var diyor gelip buraya döküyor. Aslında belediye şu hizmeti veriyor. Diyor ki bana telefon aç. Ben gelip bodrumunda, inşaatın önünde veya binanın önünde ne varsa çöplerini kaldırıp alayım. Belirli bir ücrete tabi olarak. Ama vatandaş da bu bilgi yok. Bilgi olmadığı için buraya gelip sağa sola çöplerini bırakıyor. Bu yangın ormana sıçrasa ne olacaktı?" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

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