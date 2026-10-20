Yahya Kemal Ortaokulu'nda afet farkındalık programı Vali Baruş'un katılımıyla yapıldı

Yahya Kemal Ortaokulu'nda afet farkındalık programı Vali Baruş'un katılımıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahya Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen “Hayatımız Sallanmasın” afet farkındalık programı Vali Aydın Baruş’un katılımıyla yoğun ilgi gördü. Programda öğrencilere afetlere hazırlıklı olmanın ve bilinçli hareket etmenin önemi anlatıldı.
Yahya Kemal Ortaokulu öğrencileriyle birlikte düzenlenen "Hayatımız Sallanmasın" Afet Farkındalık Tiyatro Gösterisi ve Söyleşi Programı yoğun katılımla gerçekleştirildi
Vali Aydın Baruş'un da katıldığı program kapsamında, tiyatro gösterisi ve söyleşi aracılığıyla öğrencilere afetlere karşı hazırlıklı olmanın, doğru davranış biçimlerini öğrenmenin ve afet anında bilinçli hareket etmenin önemi aktarıldı.
Afet farkındalığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekilen programda, öğrencilerin afetlere karşı bilinç düzeylerinin artırılması ve toplumsal afet bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.