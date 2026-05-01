Yağmur dualarının yerini şükür duaları aldı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Mahallesi'nde etkili olan yağmurlar dolayısıyla şükür duası yapıldı.

Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen şükür duasına mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Gümüşdiğin Aşağı Mahallesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından cemaat, mahalle meydanında bir araya geldi. Köy imam hatibi ve Kadışehri İlçe Müftü Vekili Osman Aksoy eşliğinde ellerini semaya açan vatandaşlar, yağışlar ve bereketin devam etmesi için hep birlikte dua etti. Programda yapılan konuşmalarda suyun hayatın kaynağı olduğu vurgulanarak, bereketli bir hasat dönemi için manevi birliğin önemi hatırlatıldı.

"Son 30 yılın en verimli yağışlı mevsimini geçirdik"

Duanın ardından mahalle halkı tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi. Gümüşdiğin Muhtarı Süleyman Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da şükür duamızı yaptık, yemeğimizi ikram ettik. Bildiğim kadarıyla son 30 yılın en verimli ve yağışlı mevsimini geçirdik. Allah'a şükür niyazında kurbanımızı kestik. Köylülerime, uzaktan yakından maddi, manevi destek olan herkese, uzaktan yakından yemeğimize, duamıza 'Amin' diyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yağışlarımızın devamının geleceğini tahmin ediyorum. Allah emeği geçen herkese neyi nasip ederse onu versin. Ekinlerimiz de mükemmel. Dua babında şükür kurbanı kestik. Çok yoğun katılım oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Şükür duasında bulunduk"

Kadışehri İlçe Müftü Vekili Osman Aksoy ise, "Yöremizde adet olan yağmur duası hep devam ediyor. Bugün de bir vesileyle muhtarımızın davetiyle buraya geldik. Namazı kıldık. Namazdan önce duamızı yaptık. Namaz çıkışı Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı şükür duasında bulunduk. Bu sene çok güzel rahmet oldu. Bundan dolayı şükür amaçlı kurban kesildi, dualar edildi. Katılım epey güzel oldu Allah razı olsun cemaatimizden, eşten, dosttan. Birlik beraberlik içinde bu vazifeyi gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ederiz" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
