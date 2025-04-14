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Yağmur Altında Dağ Keçileri Görüntülendi

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Hakkari Yüksekova'nın Dağlıca köyünde, yağışlı hava koşullarına rağmen kayalık alanlarda dolaşan dağ keçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Doğal yaşam alanlarındaki bu nadir an, doğaseverlerin ve köy sakinlerinin ilgisini çekti.

Yağmur altında dağ keçileri görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde yağışlı hava koşullarına rağmen kayalık alanlarda gezen dağ keçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İlçeye 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde, yağmur altında kayalıkların üzerinde dolaşan dağ keçileri objektiflere yansıdı. Köyde yaşayan vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iki keçisinin sarp kayalıklar üzerinde yağmurun altında beklediği görülüyor.

Bahar yağmurlarının etkili olduğu bölgede, yaban keçilerinin doğal yaşam alanlarında rahatça dolaşması dikkat çekti.

Bölgede nadir görülen bu an, hem köy sakinlerinin hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

Uzmanlar, dağ keçilerinin zorlu coğrafyaya uyum sağlamış nadir türler arasında yer aldığını ve doğal denge açısından önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Vatandaşlar ise bu tür hayvanların zarar görmemesi için avcılığın önlenmesi ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini ifade ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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