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Yağışta evleri zarar gören vatandaşları yalnız bırakılmadı

Yağışta evleri zarar gören vatandaşları yalnız bırakılmadı

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay aşırı yağış sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatıldı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay aşırı yağış sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatıldı.

Şu ana kadar birçok evin donatılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımların yapan Bilecik Belediyesi tarafından yağış sonrasında evleri su basan vatandaşların halılarının yıkanması, ev mobilyası zarar gören vatandaşların da ev mobilyası ve beyaz eşya tamiri, bakımı konularında gerekli yardımlar yerine getirildi.

17 aileye encümen kararıyla nakdi yardım yapıldı

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği başta gıda ve kömür dağıtımları olmak üzere birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan Bilecik Belediyesi, bu süreçte zarar gören 17 aileye encümen kararıyla nakdi yardımda bulundu. Evlerin iç ve dış temizliğinin de belediye tarafından yapıldığı çalışmalarda ayrıca zarar gören ev eşyaları da tamir edilerek, vatandaşlara teslim edildi.

Sosyal Destek Hizmetleri'ne bağlı Güzel Market tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok konuda yardımların devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilecik su Yerel Haberler

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