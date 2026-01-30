Haberler

Çorum'da Dağdan Kopan Kaya Parçası Seyir Halindeki Araca Çarptı, O Anlar Araç İçi Kamera Tarafından Kaydedildi

Güncelleme:
Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkisinde yağış sonucunda kopan dev bir kaya, TÜRKSAT'a ait bir aracın üstüne düştü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. O anlar aracın iç kamerasına yansıdı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkisinde yağış nedeniyle kopan dev bir kaya, TÜRKSAT'a ait aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri olay yerine sevkedildi. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkisinde yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola doğru düştü. Yolda seyir halinde olan TÜRKSAT'a ait aracın üstüne düşen taşlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Taşların düşmesi sırasında karşı şeritten gelen araç fren yaparak durabildi.

Dev kaya kütlesinin isabet ettiği araçta maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
