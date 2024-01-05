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Yabancı şahıslar polis radarında

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerince yapılan GBT sorgusu sonucunda şüpheli yabancı şahıs Havuzbaşı Göç İdaresi mobil araca teslim edildi.

Yabancı şahıslar polis radarında

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerince Mumcu Caddesinde GBT sorgusu yapılan yabancı uyruklu olan Ö.S.E İl Göç İdaresine mevcutlu getirilecek yabancı şahıs şerhinin görülmesi üzerine şahıs refakat ile gerekli işlemler için Havuzbaşı Göç İdaresi mobil araca teslim edildi.

Polis ekiplerinin il genelindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik kontrollerinin devam ettiği ve şüpheli şahısların kontrollerinin yapılmak üzere mobil merkeze getirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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