Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Konferans Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Yabancı Dilde Dört Temel Becerinin Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konferansında, Prof. Dr. Cengiz Tosun yabancı dil öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Kalabalık sınıfların verimsizliği, yapay zeka destekli öğrenme ve öğrencilerin okuma-yazma pratikleri konuları ele alındı.

24 olmasını gerektiğini ve haftalık olarak 150-200 kelimelik okuma ve yazma pratiklerinin yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile İngilizce Topluluğu iş birliğinde düzenlenen "Yabancı Dilde Dört Temel Becerinin Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda programa; Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Osman Dülger, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tosun konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Konuşmasında yabancı dil öğretiminde karşılaşılan temel sorunlara ve çözüm önerilerine kapsamlı bir şekilde değinen Cengiz Tosun; konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere dört temel becerinin öğretiminde yaşanan zorlukları ele aldı. Yapay zeka destekli öğrenme yöntemleri, öğrencilerde gözlemlenen kaygı ve özgüven eksikliği, sınav odaklı lise eğitiminin olumsuz etkileri ile kalabalık sınıflarda dil öğrenmenin verimsizliğine vurgu yapan Tosun, dil öğretiminde etkin öğrenmenin sağlanabilmesi için sınıf mevcudunun 16-24 öğrenci arasında olması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin ilgi alanlarına hitap eden içeriklerin tercih edilmesinin okuma ve yazma becerilerini olumlu yönde etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Tosun, haftalık olarak 150-200 kelimelik okuma ve yazma pratiklerinin yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Öğrencilere, dil öğrenme sürecinde yanlış yapmaktan korkmamaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tosun, "Konuşmaya çalışın, film ve videoları bolca izleyin. Farklı aksanlardaki filmleri dinlemek hem konuşma hem de anlama becerinizi geliştirecektir. Konuşuyorsanız yazarsınız; dinlemediyseniz okuyamazsınız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
