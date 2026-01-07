Haberler

Karlı yolda domuzu elleriyle yakalayan adam konuştu: "Bir anı olsun diye yakaladım, kimseye tavsiye etmem"

Karlı yolda domuzu elleriyle yakalayan adam konuştu: 'Bir anı olsun diye yakaladım, kimseye tavsiye etmem'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda bir vatandaş, yaban domuzu yavrusunu yakalayarak büyük bir dikkat çekti. Olayın anlık bir refleks olduğunu belirten Şenel Yılmaz, bu davranışın örnek olmaması gerektiğini vurguladı ve yaban hayvanlarına yaklaşmanın tehlikelerine dikkat çekti.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu araçtan inerek kovalayıp eliyle yakalayan vatandaş, sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere ilişkin konuştu.

Domuzu yakalayan Şenel Yılmaz(41), olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir" dedi.

Yakalama anında kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirten Yılmaz, "Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğinin altını çizerek, "Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Aksi halde insanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video başına bela oldu
Hollanda'dan sürpriz ABD kararı! Askıya alındı

Avrupa ülkesinden sürpriz ABD kararı! Askıya alındı
Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Daha 20 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi
Anthony Musaba'nın zor anları

Röportaja gelir gelmez olanlar oldu
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video başına bela oldu
5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Fenerbahçe bu akşam inanılmazı başardı