Yaban Domuzuna 'Gel Oğlum' Dedi, Gülümseten Anlar Kaydedildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ali Yapıcı, yolda karşılaştığı yaban domuzunu cep telefonuyla kaydederken 'gel oğlum' diyerek çağırdı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler gülümsetti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi yolda karşılaştığı yaban domuzunu "gel oğlum" diyerek çağırırken, o anları cep telefonuyla kaydetti.
İlçeye bağlı Gayza köyündeki evinden dönen Ali Yapıcı, yolda yaban domuzuyla karşılaştı. Yaban domuzunu cep telefonuyla kayda alan Yapıcı, domuzu "gel, gel oğlum" diyerek çağırdı. Ortaya gülümseten görüntüler çıkarken, Yapıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaban domuzu bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - KARABÜK