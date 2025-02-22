İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Yaban Domuzuna 'Gel Oğlum' Dedi, Gülümseten Anlar Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ali Yapıcı, yolda karşılaştığı yaban domuzunu cep telefonuyla kaydederken 'gel oğlum' diyerek çağırdı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler gülümsetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi yolda karşılaştığı yaban domuzunu "gel oğlum" diyerek çağırırken, o anları cep telefonuyla kaydetti.

İlçeye bağlı Gayza köyündeki evinden dönen Ali Yapıcı, yolda yaban domuzuyla karşılaştı. Yaban domuzunu cep telefonuyla kayda alan Yapıcı, domuzu "gel, gel oğlum" diyerek çağırdı. Ortaya gülümseten görüntüler çıkarken, Yapıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaban domuzu bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
img

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.