Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Güncelleme:
Sinop'un Erfelek ilçesinde yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı görüntülerle gündeme gelen 41 yaşındaki Şenel Yılmaz'a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi. Yılmaz, cezayı hak etmediğini belirterek itiraz edeceğini söyledi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakalayan vatandaşa ceza kesildi.

14 BİN 911 LİRA CEZA KESİLDİ

Erfelek'e seyir halinde olan Şenel Yılmaz yolda yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden ayrılan yavru bir domuzu kısa süreli kovalamaca sonucu eliyle yakaladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Yılmaz'a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza uygulandı.

"CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Cezaya itiraz edeceğini açıklayan Şenel Yılmaz, yaşananların yanlış değerlendirildiğini savundu. Yılmaz, "Yaklaşık iki haftayı geçti, köyümden Erfelek'e gidiyordum. Yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma'dan 14 bin 900 küsur liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bin küsur liraya düşüyor ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım" diye konuştu.

RİSK OLUŞTURUYOR

Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Cezayi jeden makamda kafayi üşütmüş. Hayvana zerar vermedi yasak av yapmadı..

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

memlekette domuzların bile sahibi var.. domuz şikayetçi olmadıysa ne cezası bu...kaç tane kadın eski koca yada sevgili dehşeti yaşadı acaba onlara bu kadar para cezası yazıldı mı.? sadece soruyorum.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCenker Tozun:

işini bilmeyen yetkililer. adam hiçbirşey yapmadı. tekme atmadı, boğazını sıkmadı, öldürmedi.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydo:

Ortalık kaçak avcılarla dolu yeterli denetim yok, domuz sayısı çok fazla keşke öldürseymiş. Ceza kanuni olabilir, ancak mantıksız.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

şaşırmışlar ki neye ceza keseler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

