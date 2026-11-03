Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

WSJ, ABD ordusunun Keşm Adası'na saldırılarını hükümet kaynaklarına dayandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WSJ, ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na saldırılar düzenlediğini hükümet kaynaklarına dayandırarak iddia etti. İran basını Keşm Adası ve Bender Lenge'de patlama sesleri duyulduğunu yazdı. Olası saldırılar İran makamlarınca henüz resmi olarak doğrulanmadı.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik yeni çatışma endişeleri ve barış umutlarının gölgesinde sürerken, ABD basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Gazeteye konuşan kaynaklar ABD güçlerinin birkaç haftadır İran hedeflerine yönelik küçük çaplı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini öne sürerken, bazı yetkililer bu operasyonların sınırlı ve savunma amaçlı olduğunu ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

İran basını: Farklı kesimlerde patlama sesleri duyuldu

İran basınında yer alan haberlerde ise günün erken saatlerinde Keşm Adası ve kıyı kenti Bender Lenge dahil ülkenin güney kesimlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Patlamaların kesin nedenine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, olası yeni ABD saldırıları İran makamları tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor

Yeni teknik direktörüyle resmen anlaştı: İstanbul'a geliyor
Düzce'de evin bahçesindeki derede ortaya çıktılar! Nesli tehlikedeki iki su samuru kameraya yansıdı

Bahçedeki derede kameraya yakalandılar! Nesli tehlike altında
Antalya'da yıldırımın isabet ettiği ev küle döndü

Ev bir anda yanmaya başladı, dakikalar içinde küle döndü
Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi

Ünlü oyuncunun öldüğü iddia edildi: Açıklama torunundan geldi
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding'in patronu hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi

Kayseri'de sıra dışı olay! Bir anda sahada beliriverdi