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Whatsapp'ın kurucusunun 40 milyon dolarlık yatı Marmaris'e demirledi

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Amerikalı girişimci ve bilgisayar programcısı Whatsapp'ın kurucusu Jan Koum'a ait 40 milyon dolar değerindeki Nebula Yat Destek Gemisi Marmaris'e demirledi. Gemide kimin olduğu bilinmiyor.

Amerikalı girişimci ve bilgisayar programcısı Whatsapp'ın kurucusu Jan Koum'a ait 40 milyon değerinde olduğu öğrenilen Nebula Yat Destek Gemisi Marmaris'e demirledi.

Jan Koum'un sahibi olduğu 68 metre büyüklüğünde, 40 milyon dolar değerinde olan Nebula Yat Destek Gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan "Emel Sayın" koyunda görüntülendi. 68 metre uzunluğundaki Nebula, 20 knot azami hıza ve 16 knot seyir hızına sahip. 8 misafir ve 10 mürettebat kapasitesine sahip geminin tahmini değerinin 40 milyon dolar olduğu öğrenildi. Marmaris'teki Emel Sayın Koyu'nda olduğu öğrenilen geminin içinde ise kimin olduğu bilinmiyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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