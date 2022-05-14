We-Cycle Fuarı İlk İki Günde 27 Ülke ve 39 İlden Ziyaretçi Ağırladı - Haberler

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı ilk iki günde 27 ülke ve 39 ilden ziyaretçilerini ağırladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan fuarın gala yemeğine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, fuarın başarısına değinerek "Bu gurur hepimizin. Önümüzdeki yıllarda fuarın hem sayısal hem içerik olarak büyüyeceğine hiç şüphem yok" dedi.

İzmir, sürdürülebilir ve çevre dostu bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve kaynağında dönüştürülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen WeCycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı ilk iki günü geride bıraktı. 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek fuar, geri dönüşüme dair pek çok konuyu gündeme taşıyor.

"10 YIL ÖNCE KİMSE İNANMAZDI"

Fuarın ikinci gününde düzenlenen gala yemeğine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Hem İZFAŞ'a hem de tüm fuar dostu katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün fuarımızdaki olumlu gelişmeleri görünce umutlandım. Bir fuarın ilkini yapmak önemli. Ama ondan daha önemlisi o ilk fuara katılıp destek vermek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer adına söylemek istiyorum ki onlar olmasaydı biz bu kadar cesaretli olamazdık. Odalarla, katılımcılarla, şirketlerle, hepimizin ortak çalışmasıyla yapıldı bu fuar. 10 yıl önce İzmir'de geri dönüşüm fuarı yapılacağına kimse inanmazdı. Bu gurur hepimizin. Önümüzdeki yıllarda fuarın hem sayısal hem içerik olarak büyüyeceğine hiç şüphem yok" diye konuştu.

27 ÜLKE VE 39 İLDEN ZİYARET

We-Cycle Fuarı iki günde 39 il ve 23 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve teknolojilerine yönelik yerel yönetim ve iş dünyasından pek çok projenin tanıtıldığı fuar, sektörün geleceğine ışık tutan seminerleri, atölye ve sergileri, ikili iş görüşmeleri ile büyük ilgi gördü.