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Voice of Erdem Müzik Yarışması Coşkulu Finalle Tamamlandı

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Erdem Koleji ve Hasan Kalyoncu Anaokulu tarafından düzenlenen ''Voice of Erdem'' yabancı müzik yarışmasının finali, ünlü sanatçılar Sinan Akçıl ve Emre Yücelen'in jüri üyeliğinde büyük bir coşkuyla yapıldı. 12 finalist, müzik yeteneklerini sergileyerek birincilik için yarıştı.

Voice of Erdem müzik yarışması heyecanla sona erdi

GAZİANTEP - Erdem Koleji ve Hasan Kalyoncu Anaokulu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Voice of Erdem" yabancı müzik yarışmasının finali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Erdem Koleji ve Hasan Kalyoncu Anaokulu işbirliğinde düzenlenen "Voice of Erdem" müzik yarışmasının finali Şahinbey Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Jüri koltuğunda ünlü sanatçı Sinan Akçıl ve Emre Yücelen'in oturduğu yarışmada 12 finalist, müzik yeteneklerini sergileyerek birincilik için yarıştı.

Final gecesi, yarışmacıların güçlü performanslarına sahne oldu. Sinan Akçıl, yarışmacılara hem yapıcı eleştirilerde bulundu hem de onlara müzik kariyerlerinde yol gösterecek tavsiyeler verdi. Akçıl ve Emre Yücelen yarışmada yaptığı açıklamada, "Genç yeteneklerin bu sahnede parladığını görmek bizim için büyük bir mutluluk" dedi. Yarışma sonunda jüri değerlendirmeleri ve seyirci oylarıyla birinciliği kazanan isim açıklandı. Voice of Erdem yarışması, katılımcılara yeteneklerini sergileme fırsatı sunarken izleyicilere de müzik dolu bir gece yaşattı.

"Yoğun katılım gerçekleşti çok mutluyuz"

Gerçekleştirilen yarışma hakkında bilgi veren öğretmenlerden Beyzanur Karakan, yoğun katılım gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz, bir programdı ama bu sene daha büyük sanatçıları davet ederek hazırladık. 27 farklı okuldan çok sayıda başvuru gerçekleşti. 12 finalistimiz kaldı. Onlar da bugün başarılı bir şekilde performanslarını sergiliyorlar. Bizler de Sinan Akçıl'ı, Emre Yücelen'i ve Bilge hocamızı davet ettik. Vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdi. Ondan dolayı çok mutluyuz. Günün kazananı aslında hepsi çünkü buraya çıkma cesareti gösterdiler" diye konuştu.

Voice of Erdem Müzik Yarışması Coşkulu Finalle Tamamlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Yerel
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