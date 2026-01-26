Haberler

Birlik toplantısı Koç'ta katıldı

Birlik toplantısı Koç'ta katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen Vilayetler Birliği ocak ayı encümen toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda çalışma faaliyetleri müzakere edilirken, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Vilayetler Birliği ocak ayı encümen toplantısı, Birlik Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un yanı sıra encümen üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda, Vilayetler Birliği'nin çalışma ve faaliyetlerine ilişkin gündem maddeleri ele alındı. Görüşülen konular hakkında encümen üyeleri tarafından değerlendirmelerde bulunulurken, gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlandı. Vilayetler Birliği'nin yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sürdürülmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Alınan kararların, iller arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve yerel yönetimlerin hizmet kapasitesine katkı sunması hedefleniyor. Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı