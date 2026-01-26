Birlik toplantısı Koç'ta katıldı

DÜZCE (İHA) – Vilayetler Birliği ocak ayı encümen toplantısı, Birlik Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un yanı sıra encümen üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda, Vilayetler Birliği'nin çalışma ve faaliyetlerine ilişkin gündem maddeleri ele alındı. Görüşülen konular hakkında encümen üyeleri tarafından değerlendirmelerde bulunulurken, gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlandı. Vilayetler Birliği'nin yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sürdürülmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Alınan kararların, iller arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve yerel yönetimlerin hizmet kapasitesine katkı sunması hedefleniyor. Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - DÜZCE