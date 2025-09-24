Vietnamlı Thi Hoa Chau, Müslüman Oldu ve Viyan Adını Aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Vietnam asıllı Thi Hoa Chau, Müslüman olup Viyan ismini aldı.

İlçe Müftüsü Mahmut Sevük'ün rehberliğinde gerçekleştirilen törende, Thi Hoa Chau kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu duygusal anlar, törene katılan herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Chau'nun İslam'a geçiş kararı, kendisi ve katılımcılar için manevi bir deneyim sundu. Müslüman olan Thi Hoa Chau, "Viyan" ismi aldı.

Müftü Sevük, yeni adıyla Viyan'a İslam'ın temel inançları, ibadetleri ve günlük yaşamda karşılıkları hakkında bilgiler verdi. Sevük, Müslüman olmanın sadece bir kimlik değişikliği olmadığını, aynı zamanda yeni bir yaşam tarzını benimsemek anlamına geldiğini vurguladı.

Törenin sonunda Viyan'a, Müslüman olduğunu resmi olarak belgeleyen "İhtida Belgesi" takdim edildi. Müftü Mahmut Sevük, Viyan'ı tebrik ederek, İslam'ı seçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni hayatında ona huzur, sağlık ve mutluluk diledi.

İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Yüksekova'da bu tür törenlerin daha önce de düzenlendiğini belirtti. Yabancı uyruklu kişilerin İslam'a geçiş merasimlerinin, ilçenin kültürel çeşitliliğine katkı sağladığını ifade etti. - HAKKARİ