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Vietnam'da Doğum Günü Kutlamasında Hydrojen Balonu Patladı, Kadın Yaralandı

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Vietnam'ın Hanoi kentinde bir doğum günü kutlamasında elinde hidrojen balonu tutan kadının, pastanın mumlarıyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlama nedeniyle yüzünde ve kollarında yanıklar oluştu. Kadın hastaneye kaldırılırken, uzmanlar hidrojen balonlarının tehlikesine dikkat çekti.

Vietnam'da geçtiğimiz günlerde bir doğum günü kutlaması sırasında elindeki hidrojen balonu patlayan kadının yüzü yandı.

Vietnam'ın başkent Hanoi'de Giang isimli kadının doğum günü kutlaması kötü bitti. Giang'ın doğum günü kutlaması sırasında elinde tuttuğu pastanın mumları diğer elindeki hidrojen dolu balona temas edince patlama meydana geldi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının yüzünde, ellerinde ve kollarında ikinci derece yanık oluştuğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Giang, "Yaşadığım korku nedeniyle olayın görüntülerini uzun süre izleyemedim. Bilseydim, kendimi böyle tehlikelinin içine sokmazdım. Yaşadığım talihsiz olay diğer insanlara ders olsun" dedi.

Uzmanlar, hidrojen gazının her ne kadar helyuma göre daha ucuz olsa da son derece yanıcı olduğunu ve ateşle temas ettiğinde patlama riski taşıdığı için hidrojen balonlarının kapalı alanlarda ve eğlence amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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