Vicdanın Kıyısında Gazze Etkinliği Gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi Filistin Dostları Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze'ye yönelik ablukanın etkilerini ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı. Program, duygulu müzik performanslarıyla başladı ve Kantoğlu'na teşekkür belgesi verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Filistin Dostları Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Vicdanın Kıyısında Gazze" konulu etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Haldun Haluk Alıcık, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı V. Naciye Çalışıcı Çelik, il müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Grup Toprak Solisti Oğuz Mucan'ın seslendirdiği duygulu ezgilerle başlayan programın moderatörlüğünü ise ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Öksüz üstlendi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Küresel Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu, Filistin halkının yaşadığı insani dramı, küresel vicdanın bu süreçteki rolünü ve uluslararası dayanışmanın önemini kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Gazze'ye yönelik uygulanan ablukanın sosyal, ekonomik ve psikolojik etkilerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele alan Kantoğlu, bölge halkının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve bu zorluklara karşı geliştirilen direniş biçimlerini somut örneklerle aktardı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının ve bireysel dayanışma hareketlerinin barış sürecine katkılarını vurgulayan Kantoğlu, dünyanın farklı ülkelerinde yürütülen insani yardım girişimlerinden örnekler paylaştı. Kantoğlu, Filistin halkının yaşadığı zorluklara rağmen umut, adalet ve direniş duygusunu koruduğunu belirterek, uluslararası kamuoyunun sessizliğine karşı vicdani bir duruş sergilemenin insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Program, Ayçin Kantoğlu'na teşekkür belgesi ve hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
