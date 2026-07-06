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Yeni Vezirköprü Kaymakamı Yıldız'a karşılama

Yeni Vezirköprü Kaymakamı Yıldız'a karşılama
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun Vezirköprü Kaymakamı olarak atanan Bayram Yıldız, ilçeye gelerek görevine başladı. Karşılama programının ardından kurum amirleriyle bir araya gelen Yıldız, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Samsun'un Vezirköprü ilçesine atanan Kaymakam Bayram Yıldız, ilçeye gelerek mesaisine başladı.

Vezirköprü Kaymakamlığı görevine atanan Bayram Yıldız için Vezirköprü Kaymakamlık Binası önünde karşılama programı düzenlendi. Karşılama programına İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Seyfettin Turğut, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Tapu Müdürü Nurettin Cömert ile çeşitli kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Kurum amirleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Yıldız, daha sonra makamına geçerek müdürlerden ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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