Vezirköprü Kızılay Şubesi'nden Özel Öğrencilere Moral Etkinliği

Samsun Vezirköprü Kızılay Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında özel öğrencilere moral vermek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerle keyifli vakit geçirilirken, Kızılay'ın yardımlaşma, dayanışma ve merhamet değerleri çeşitli etkinliklerle anlatıldı.

Kızılay gönüllüleri, öğrencilerle oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programda, gönüllülük bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Kızılay olarak her zaman iyiliği yaymak, toplumun her kesimine dokunmak için çalışıyoruz. Bu tür ziyaretler, hem bizler için hem de öğrencilerimiz için büyük anlam taşıyor" dedi. - SAMSUN