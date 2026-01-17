Mesai arkadaşlarından 40 yıllık sağlık emekçisine vefa gecesi

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 40 yıl görev yapan ve yaş haddinden emekliye ayrılan sağlık çalışanı için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Hastanenin farklı birimlerinde uzun yıllar hizmet veren Mehmet Himmet(65), çalışkanlığı ve insan ilişkileriyle çalışma arkadaşları ile hasta ve yakınlarının takdirini kazandı. Programda konuşan sağlık çalışanı Turgay Akyüz, Mehmet Himmet'in kurum için önemli bir değer olduğunu belirterek, kendisinin her zaman saygıyla anılacağını söyledi.

Emekliliğe ayrılan Mehmet Himmet ise meslek hayatı boyunca güzel dostluklar edindiğini ifade ederek, bu anlamlı günde kendisini yalnız bırakmayan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Program, emeklilik dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN