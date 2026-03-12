Haberler

Vezirköprü'de 555 öğrenciye bayramlık

Vezirköprü'de 555 öğrenciye bayramlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara & Vezirköprü Platformu, Ramazan Bayramı öncesinde Vezirköprü ilçesindeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık yardımında bulunarak hediye kartları ve harçlık dağıttı. Bu yıl 27 okulda eğitim gören 555 öğrenciye ulaşıldı.

Ankara'da faaliyet gösteren Ankara & Vezirköprü Platformu, Ramazan Bayramı öncesinde Vezirköprü ilçesinde eğitim gören yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için bayramlık yardımında bulundu.

Platform tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında ilçedeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilere bayramlık kıyafet alabilmeleri için hediye kartı ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Platform Başkanı Mustafa Sezer, yardım organizasyonunun geleneksel hale geldiğini belirterek, Vezirköprü'de ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için her yıl bayramlık dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl 27 okulda eğitim gören toplam 555 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Sezer, ihtiyaç sahibi öğrencilerin öğretmenlerle kurulan iletişim sayesinde belirlendiğini dile getirdi.

Sezer ayrıca organizasyona destek veren başta Özgür Kaya, Murat Gül ve Resül Özata olmak üzere yurt içi ve yurt dışından katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Platform Yönetim Kurulu Üyesi Yunis Kuzu ise ilçede bulunan 92 okul arasından kırsal ve merkezde yer alan 27 okulun seçildiğini belirterek, her yıl farklı okullardaki öğrencilere ulaşmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Kuzu, geçmiş yıllarda Vezirköprü'de öğretmenlik yapmış bir hayırseverin de kampanyaya destek verdiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı

Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı