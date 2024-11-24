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Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Özata, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Vezirköprü'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde çelenk sunma programı düzenlendi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Özata, Atatürk Anıtına eğitimcilerin çelengini sundu. Tören saygı duruşu ve istiklal marşından sonra sona erdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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