Veteriner hekimlere yönelik şap hastalığıyla mücadele toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da 'Şap Hastalığı ile Mücadele, Kontrol ve Biyogüvenlik' konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlere yönelik yapılan toplantıyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen eğitimde; şap hastalığının güncel durumu, bulaşma yolları, sahada uygulanması gereken kontrol ve korunma tedbirleri ile biyogüvenlik uygulamaları kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcıların bilgi ve farkındalığının artırılmasına katkı sağlayan programda, hastalıkla etkin mücadelede kurumsal koordinasyonun önemi vurgulanarak, sahada yürütülen çalışmaların daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı