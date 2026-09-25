Veteriner hekimler Bayburt'ta 2026 sonbahar aşı ve küpeleme işlemlerini sürdürüyor

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Bayburt'ta 2026 yılı sonbahar dönemi kapsamında hayvanların sağlık kontrolleri, koruyucu aşılamaları ve küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla sahada çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında hayvanların kayıt ve takibinde kullanılan küpeleme işlemleri yapılıyor. Veteriner hekimler, üreticilerin işletmelerinde hayvanların sağlık kontrollerini yaparak gerekli uygulamaları gerçekleştiriyor.

Sonbahar dönemi aşılama ve küpeleme çalışmalarının sahada devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı