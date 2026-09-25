Haberler

Veteriner hekimler Bayburt'ta 2026 sonbahar aşı ve küpeleme işlemlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Veteriner hekimler Bayburt'ta 2026 sonbahar aşı ve küpeleme işlemlerini sürdürüyor
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, 2026 sonbahar döneminde hayvanların sağlık kontrolünü, koruyucu aşılamasını ve küpelemesini sürdürüyor. Çalışmalar, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir hayvancılık için üreticilerin işletmelerinde yürütülüyor.

Bayburt'ta 2026 yılı sonbahar dönemi kapsamında hayvanların sağlık kontrolleri, koruyucu aşılamaları ve küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla sahada çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında hayvanların kayıt ve takibinde kullanılan küpeleme işlemleri yapılıyor. Veteriner hekimler, üreticilerin işletmelerinde hayvanların sağlık kontrollerini yaparak gerekli uygulamaları gerçekleştiriyor.

Sonbahar dönemi aşılama ve küpeleme çalışmalarının sahada devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Süper Lig devlerinin eski yıldızı baba oluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler

Yine yaptı babalığını!

Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum

Para yurt dışından gelmiş gibi göstererek satmışlar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı