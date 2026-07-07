Haberler

Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 535'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 535'e çıktı. Yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklanırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740'ta kaldığı aktarılırken, 25 bin 16 depremzedeye tıbbi yardım sağlandığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarının 4 bin 338 uluslararası personelin yanı sıra 29 bin 567 Venezuelalı görevli ve 27 bin 930 gönüllünün katılımıyla devam ettiği vurgulandı. Hasar gören bina sayısı 856, yıkılan bina sayısı ise 190 olarak ifade edildi. Ayrıca 24 Haziran'daki depremlerden bu yana bin 48 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı

24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler birçok bölgede yıkıma yol açmıştı. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan önceki açıklamada, ölü sayısı 3 bin 342, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın işte şimdi yandı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı

Kimse görmedi ama, rezilliği anbean kaydedildi
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur

Ankara yolundaki Trump, iki seçenek sunup tehdit etti
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı

Türkiye'de aranıyordu! Kaçtığı yerde de rahat durmayınca yakalandı

Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı

O şehrin ilk kadın kaymakamı göreve başladı