Haberler

Venezuela'da Deprem Can Kaybı 6 Bin 301'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremde can kaybı 6 bin 301'e yükseldi. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 287 evin teslim edildiğini, 53 bin 314 evin incelendiğini ve 9 bin 567 evin yüksek riskli olduğunu açıkladı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremde can kaybı 6 bin 301'e yükseldi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 301'e yükseldiğini açıkladı. Aynı zamanda geçici kampların komutanlığını da yürüten Rodriguez, depremlerden etkilenen insanlara 287 evin teslim edildiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle 53 bin 314 evi incelemelerden geçerken, evlerden 31 bin 336'sının yaşanabilir, 12 bin 411'inin hasar nedeniyle erişime kısıtlı ve 9 bin 567 evin de yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı aktarıldı.

Venezuela'da merkez üsleri batıdaki Yaracuy eyaletinde ve ortadaki La Guaira eyaletinde bulunan 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!