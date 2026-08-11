Venezuela'da Deprem Can Kaybı 6 Bin 301'e Yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremde can kaybı 6 bin 301'e yükseldi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 301'e yükseldiğini açıkladı. Aynı zamanda geçici kampların komutanlığını da yürüten Rodriguez, depremlerden etkilenen insanlara 287 evin teslim edildiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle 53 bin 314 evi incelemelerden geçerken, evlerden 31 bin 336'sının yaşanabilir, 12 bin 411'inin hasar nedeniyle erişime kısıtlı ve 9 bin 567 evin de yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı aktarıldı.

Venezuela'da merkez üsleri batıdaki Yaracuy eyaletinde ve ortadaki La Guaira eyaletinde bulunan 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı