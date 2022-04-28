Velayeti Kendisinde Olan Oğlunu Alamayan Anne: "Ben Her Gün İçi Yanan Bir Anneyim"

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Büşra Dostuoğlu, eşiyle anlaşamadığı için 4 ay önce boşanma davası açtı. Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, boşanma davası devam ederken 15 Nisan 2022 tarihinde çocuğun velayetini anneye verdi. Buna rağmen oğlunu eşinden alamayan Büşra Dostuoğlu, "Evladımı çok özledim. Lütfen sesimi artık biri duysun. Ben, her gün içi yanan bir anneyim" dedi.

Boşanma aşamasında olan 29 yaşındaki Büşra Dostuoğlu, velayeti kendisinde olmasına rağmen 4 yaşındaki oğlunu eşinden alamadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"HAPİS HAYATI YAŞATILIYOR"

Çocuğunun babası tarafından saklandığını iddia eden anne Büşra Dostuoğlu, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Ben, 4 aydır boşanma aşamasındayım. Oğlum 4 aydır eski eşimin yanında. Babası benden kaçırıyor. Yaklaşık 4 aydır hiçbir şekilde çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğumun velayetini icra yoluyla almaya çalıştım; velayeti bende olduğu halde icra kanalıyla almaya çalıştım, alamadım. 10 gün önce mahkeme kararı ile çocuğumun velayeti bana geçti. Geçtiği günden beri almaya çalışıyorum, sürekli çocuğuma hapis hayatı yaşatılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocukların elinde Türk Bayrağı ile parklarda oynaması gerekirken benim oğluma evde hapis hayatı yaşatıyorlar. Evin balkonu, penceresi her yer kapalı bir şekilde, çocuğumun psikolojisi bozulmuş bir şekilde o evde hapis hayatı yaşatıyorlar.

"BEN BİR ANNEYİM"

Ben, çocuğumu görmek istiyorum. Evladımı çok özledim. Lütfen sesimi artık biri duysun. Ben bir anneyim, lütfen… Ben, her gün içi yanan bir anneyim. Çocuğun velayetini vermem konusunda her gün aracılar gönderiliyor. O aracılara söylüyorum; ben çocuğumu vermem, gelsin ne zaman görmek istiyorsa görsün. Onun da evladı, onun da yavrusu. Ben hiçbir zaman saklamam ama benim evladımı bana göstermeyeceği konusunda tekrar tekrar aracılar gönderiyor. Yaşadığım acıyı, beni ancak anne olan anlar. Onun annesi de anne ise eğer, beni evladımdan ayırmasınlar. Devletin verdiği kararı uygulasınlar."