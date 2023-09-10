Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı Konya'nın Karapınar ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Naci Önde, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden Kore gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Mehmet Naci Önde, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karapınar ilçesinde, 91 yaşında vefat eden Kore gazisi 5 çocuk babası Mehmet Naci Önde için askeri tören düzenlendi. Önde'nin Türk Bayrağına sarılı tabutu Sultan Selim Camiinde Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrasında Önde'nin cenazesi Çetmi Mezarlığında defnedildi. 1952 yılında Kore Savaşına katılan Mehmet Naci Önde'nin tabutuna sarılı Türk Bayrağı, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk tarafından oğlu Salih Önde'ye teslim edildi.

Cenaze törenine, Mehmet Naci Önde'nin ailesi ve yakınları, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Garnizon Komutan Vekili P.Üsteğmen Cihan Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.