Vefa hizmeti ile yaşlıların yüzleri gülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, yardıma muhtaç kişilere yönelik yürütülen 'Vefa Hizmeti' projesi çerçevesinde Mehmet Duran Korkut ve eşi Semiye Korkut'un evi temizlenerek tüm ihtiyaçları karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, yardıma muhtaç kişilere yönelik yürütülen 'Vefa Hizmeti' projesi çerçevesinde Mehmet Duran Korkut ve eşi Semiye Korkut'un evi temizlenerek tüm ihtiyaçları karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi, 'Vefa Hizmeti' projesi çerçevesinde bakıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mehmet Duran Korkut ve 64 yaşındaki Semiye Korkut'un evini temizleyerek evdeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Korkut çiftinin ilk olarak evdeki halıları temizlendi, koltukları silindi, pencereleri temizlendi, yerleri süpürüldü. Daha sonra mutfak banyo ve WC yıkandı, evin genel temizliği yapıldı. Vefa Ekibinde görevli kuaför, Mehmet Duran Korkut'un tıraşını da yaptı. Kendilerine sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Korkut, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibine dua etti.

" Allah, başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin"

Yapılan temizlik çalışmalarının kendisini mutlu ettiğini belirten Mehmet Duran Korkut, " Allah, Başkanımızdan ve kızlarımızdan razı olsun. Eşim rahatsız olduğu için evi temizlemekte güçlük çekiyordu. Sağ olsun belediyemiz kızlarımızı evimize göndererek, evimizin temizliğini yaptırıyor. Kızlarımızdan Allah, bin kere razı olsun. Evi baştan aşağı temizlediler. Ayrıca, bugün kuaför arkadaş da gelerek, tıraşım yaptı. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Allah, Başkanımızdan ve kızlarımızdan bir kez daha razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP