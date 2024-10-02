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VEDAŞ'tan Afet Bilinci Tatbikatı

VEDAŞ'tan Afet Bilinci Tatbikatı
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Bitlis İl Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirerek çalışanlarında afet bilinci oluşturmayı hedefliyor. Tatbikat, Bitlis İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapıldı ve yangın anında yapılması gerekenler üzerine eğitim verildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), çalışanlarında afet bilinci oluşturmak için gerçekleştirdiği tatbikatlarını sürdürüyor.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen ve Bitlis İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği tatbikatta, muhtemel yangın durumunda yapılması gerekenler VEDAŞ personeliyle paylaşıldı. Başarılı geçen tatbikat sonrasında açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Ömer Çelebi, "Deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında yapılması gerekenlere ilişkin eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu seferki afet senaryomuz yangın üzerineydi. Yangın durumunda güvenli bina tahliyesi, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı gibi pratiklere katılan çalışanlarımızda afet bilincini oluşturmayı çok önemsiyoruz. Tatbikatımıza destek veren Bitlis İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimize ve tatbikatı başarıyla tamamlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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