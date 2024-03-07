Üye Girişi
Haberler

VEDAŞ Çalışanlarına Trafik Eğitimi Verildi

Güncelleme:

Muş Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından VEDAŞ çalışanlarına trafik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları, kazalardan kaçınma ve kaza sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muş Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından VEDAŞ çalışanlarına trafik eğitimi verildi.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleşen eğitimde; trafik kuralları, muhtemel kazalardan kaçınma ve kaza sonrasında yapılması gerekenler hakkında VEDAŞ personeli bilgilendirildi. Görevleri gereği aktif olarak 7/24 trafikte olduklarını belirten VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, "Faaliyetlerimiz nedeniyle herhangi bir trafik kazasına karışmayı, personelimize ya da vatandaşlarımıza zarar gelmesini asla istemeyiz. Göreve özel araçlarımızı kullanan tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşen eğitimin, işin ciddiyetini bir kez daha hatırlatması açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitim sırasında izlediğimiz trafik kazalarının oluş sebebi, kaza anları ve kazaların sonuçlarına ilişkin videolar bize bir kez daha hatırlattı ki, dikkatte hayat var. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerine bizlere verdiği bu kapsamlı eğitim için teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Muş Güvenlik Trafik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title