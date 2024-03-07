Muş Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından VEDAŞ çalışanlarına trafik eğitimi verildi.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleşen eğitimde; trafik kuralları, muhtemel kazalardan kaçınma ve kaza sonrasında yapılması gerekenler hakkında VEDAŞ personeli bilgilendirildi. Görevleri gereği aktif olarak 7/24 trafikte olduklarını belirten VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, "Faaliyetlerimiz nedeniyle herhangi bir trafik kazasına karışmayı, personelimize ya da vatandaşlarımıza zarar gelmesini asla istemeyiz. Göreve özel araçlarımızı kullanan tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşen eğitimin, işin ciddiyetini bir kez daha hatırlatması açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitim sırasında izlediğimiz trafik kazalarının oluş sebebi, kaza anları ve kazaların sonuçlarına ilişkin videolar bize bir kez daha hatırlattı ki, dikkatte hayat var. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerine bizlere verdiği bu kapsamlı eğitim için teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ