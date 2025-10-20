Haberler

Vatandaşlar Botan Vadisi'nde Sonbahar Keyfi

Vatandaşlar Botan Vadisi'nde Sonbahar Keyfi
Siirt'te vatandaşlar sonbahar mevsimini Botan Vadisi'nin eşsiz manzarasında piknik yaparak değerlendirdi. Uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü, türkülerle dolu bir hafta sonu yaşandı.

Siirt'te vatandaşlar, sonbaharın havasını Botan Vadisinin eşsiz manzarasında değerlendirdi. Vadinin kıyısında çaylar demlendi, uçurtmalar gökyüzüne salındı, türküler söylendi.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Botan Vadisi manzarasında aileleriyle birlikte piknik yaptı. Kimileri çocuklarıyla uçurtma uçururken, kimileri de dostlarıyla saz eşliğinde şarkılar söyledi. Vatandaşlardan Ergin Sevincek, hafta sonu dolayısıyla 'Delikli Taştan' geldiklerini belirterek, arkadaşları aracılığıyla Botan Vadisini keşfettiklerini söyledi. Sevincek, "Gayet güzel, çok beğendim. Manzara harika, arkadaşlarla burada çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

11 yaşındaki Enes Ece ise her hafta geldiklerini kaydederek, "Burası çok güzel bir yer. Kardeşlerimle uçurtma uçuruyoruz, eğleniyoruz. Gelen insanların da çevreyi temiz tutmasını istiyorum" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
