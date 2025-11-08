Vatandaşlar Arızalanan Zırhlı Aracı İterek Kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arızalanarak yolda kalan bir zırhlı polis aracı, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki zırhlı araç ana caddeye ulaştığı sırada arızalanarak yolda bulunan bir çukurda mahsur kaldı. Bir türlü hareket edemeyen zırhlı aracın yardımına çevredekiler koştu. Zırhlı aracın arkasına geçen vatandaşlar, aracı birlikte iterek bulunduğu yerden kurtardılar. Polis ekipleri, bu yardımsever davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - HAKKARİ