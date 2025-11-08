Haberler

Vatandaşlar Arızalanan Zırhlı Aracı İterek Kurtardı

Vatandaşlar Arızalanan Zırhlı Aracı İterek Kurtardı
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arızalanarak yolda kalan bir zırhlı polis aracı, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde gerçekleşirken, polis ekipleri vatandaşlara teşekkür etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arızalanarak yolda kalan bir zırhlı polis aracı, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki zırhlı araç ana caddeye ulaştığı sırada arızalanarak yolda bulunan bir çukurda mahsur kaldı. Bir türlü hareket edemeyen zırhlı aracın yardımına çevredekiler koştu. Zırhlı aracın arkasına geçen vatandaşlar, aracı birlikte iterek bulunduğu yerden kurtardılar. Polis ekipleri, bu yardımsever davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
