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Vatandaş, polis için koç kesti

Vatandaş, polis için koç kesti
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan bir vatandaş, polis teşkilatı için koç kesti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan bir vatandaş, polis teşkilatı için koç kesti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü vesilesi ile Samsat ilçesinde yaşayan Gökçe Yakaryılmaz isimli vatandaş, aldığı koçu İlçe Emniyet Amirliği'ne getirip güvenlik güçlerinin kazalardan belalardan korunması için kesti.

Polis teşkilatının, yurdun her köşesinde gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Gökçe Yakaryılmaz, "Bizler evlerimizde rahat uyuyabiliyorsak, güvenlik güçlerimizin rahatından, uykusundan feragat etmeleri ile mümkün oluyor. 180 yıldır polis teşkilatımız vatanımızda huzur içerisinde yaşayabilmemiz için canla başla çalışıyor. Bizler onlara çok şey borçluyuz. Onların kaza, bela ve musibetlerden korunması için bir koç kestik. Allah kabul etsin inşallah. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyor, görevi başındaki bütün güvenlik güçlerimize başarılı hizmetler temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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