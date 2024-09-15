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Varto'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Muş'un Varto ilçesinde, 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, camilerin önemine vurgu yapıldı ve bu yılın teması 'Peygamber ve şahsiyet inşası' olarak belirlendi.

Muş'un Varto ilçesinde "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Varto'da Kaya Özer Camii'nde ve diğer camilerde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan Varto İlçe Müftüsü Fatih Arslan, camilerin önemli mekanlar olduğunu söyledi. Din görevlilerinin de bu gaye ile görevlerini sürdürdüklerini belirten Arslan, "Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 yılından beri her yıl ekim ayının ilk haftasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş. Camilerin vazgeçilmez değerleri olan din gönüllüsü arkadaşlarımızın emek ve gayretlerini de dikkate alarak haftanın ismini 2003 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak yeniden düzenlemiştir. Bu hafta boyunca her yıl farklı bir tema işlenmiş ve seçilen temalar konusunda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yılın teması 'Peygamber ve şahsiyet inşası' olarak belirledik. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Gecesi'ni tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi'nin tüm insanlığın barış, huzur ve kardeşliğine yeni bir milat olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Program, imamların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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