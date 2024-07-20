Kıbrıs Gazisi Şevket Sontürk, Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını anlattı

Vanlı Kıbrıs Gazisi Şevket Sontürk, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Yarım asır önce Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türklerini, içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak, adaya barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "Barış Harekatı" gerçekleştirildi. O dönemde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde vatani görevini yerine getiren Kıbrıs Gazisi Şevket Sontürk, Barış Harekatı görevinde mücadele vermişti. Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamayan Sontürk, Türk askerinin kolay kolay yenilecek bir asker olmadığını söyledi.

İHA muhabirine konuşan Kıbrıs Gazisi Şevket Sontürk, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde askerlik görevini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı görevine gönderildiklerini ifade etti. Babasının kendisini merak etmemesi için bir mektup yazdığını ifade eden Sontürk, "Çok sayıda otobüs Erzurum toparlanma alanında toplanmıştı. Verdikleri bir kumanya ile bizi otobüsle Mersin'e gönderdiler. O gece Mersin'de bizlere G3 piyade tüfeği dağıttılar. Sabah ise gemiye bindirdiler. Gemide bizlere; karşıda düşmanın olduğunu ve Girne'de çıkarma yaptığımız gibi ateş edileceği söylendi. Bizler acemi askerlerdik. Bazı asker arkadaşımız gemideyken şehit oldu" dedi.

"Düşman askeri ipi makineli tüfeğin tetiğine bağlamış"

Beşparmak Dağlarında iki gün boyunca bayrak diktiğini anlatan Sontürk, "İki gün sonra Değirmenköy'e doğru ilerledik. Burada ikinci çıkarma harekatı için emir geldi. O sırada bir makineli tüfek bize fırsat vermiyordu. Orada düşman askeri ipi makineli tüfeğin tetiğine bağlamış. Sonra kendisini de bir taşın arkasına saklamıştı. O ipi çekince makineli tüfekte ateş ediyor. İpi bırakınca Türk askerleri olarak ilerliyorduk. Rampayı çıkınca baktık silah var ama asker yok. Biz tetiğe bağlanan ipi takip ettik ve sadece bir düşman askeri vardı. Bunun da arkadaşlarının kaçtığından haberi yokmuş. Tabi bu düşman askeri de burada etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Zorlu bir savaşı zaferle sonuçlandırdıklarını dile getiren Sontürk, "Allah Türk devletine ve askerine hiçbir zaman zeval vermesin. Türk askeri hiçbir zaman da kolay kolay yenilecek bir asker değildir" şeklinde konuştu. - VAN