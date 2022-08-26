Van yerel haberi | Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Göreve başladı Yerel Haberler Van haberi: Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Mustafa Çelik görevine başladı. Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Mustafa Çelik görevine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Giresun Alucra Kaymakamıyken Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi Başkan Vekilliği görevine atanan Mustafa Çelik, ilçeye gelerek görevine başladı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Çelik Başkale Van Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Van yerel haberi | Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Göreve başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.