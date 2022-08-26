Van yerel haberi | Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Göreve başladı
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Van haberi: Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Mustafa Çelik görevine başladı.
Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Mustafa Çelik görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Giresun Alucra Kaymakamıyken Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi Başkan Vekilliği görevine atanan Mustafa Çelik, ilçeye gelerek görevine başladı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel