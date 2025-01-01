Van Özalp Kaymakamı, Yeni Yılı Güvenlik ve Sağlık Ekipleriyle Kutladı

Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, 2024 yılının son saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığının ve İlçe Emniyet Amirliğinin trafik denetim ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yeni yıl nedeniyle trafik denetimi yapan jandarma ve emniyet ekipleri ile Özalp Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Bulut, Özalp Devlet Hastanesi acil servisindeki hastalara da acil şifa temennisinde bulundu. Kaymakam Bulut, doktor ve sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyerek yeni yıllarını tebrik etti. - VAN