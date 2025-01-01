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Van Özalp Kaymakamı, Yeni Yılı Güvenlik ve Sağlık Ekipleriyle Kutladı

Van Özalp Kaymakamı, Yeni Yılı Güvenlik ve Sağlık Ekipleriyle Kutladı
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Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, 2024 yılının son saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'nin trafik denetim ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ayrıca Özalp Devlet Hastanesi'nde hastaları ve sağlık çalışanlarını da unutmayan Bulut, acil şifa temennisinde bulundu.

Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, 2024 yılının son saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığının ve İlçe Emniyet Amirliğinin trafik denetim ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yeni yıl nedeniyle trafik denetimi yapan jandarma ve emniyet ekipleri ile Özalp Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Bulut, Özalp Devlet Hastanesi acil servisindeki hastalara da acil şifa temennisinde bulundu. Kaymakam Bulut, doktor ve sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyerek yeni yıllarını tebrik etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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