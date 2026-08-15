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Van Jandarma Komutanlığı'na Korgeneral Topçu Atandı

Van Jandarma Komutanlığı'na Korgeneral Topçu Atandı
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Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Korgeneral rütbesine terfi edilerek Jandarma Genel Komutanlığı yardımcılığına atandı. Boşalan Van görevine ise İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu getirildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek Jandarma Genel Komutanlığı yardımcılığına atanırken, yerine İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesine göre Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Ünsal Bulut, Korgeneral rütbesine terfi edilerek Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı. Ünsal Bulut'tan boşalan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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